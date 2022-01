Primarul Mihai Chirica face rău Iașului prin limbaj suburban și comportament reprobabil Duritatea de limbaj, libertatea indecenta in apreciere sunt arme politice, dar nu pot fi folosite impotriva unor persoane care nu fac politica. Chiar si in retorica electorala o asemenea exprimare este de obicei apanajul unor extremisti. Faptul ca primarul Iasului le foloseste este un derapaj care trebuie sanctionat. Intr-o conferinta de presa de o ora, tinuta de primar miercuri, la palatul Roznovanu, acesta s-a dezlantuit la adresa secretarei consiliului local, Denisa Ionascu. A iesit la iveala astfel ca o scrisoare recenta, prin care Mihai Chirica cerea Asociatiei muncipiilor din Romania sustinerea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duritatea de limbaj, libertatea indecenta in apreciere sunt arme politice, dar nu pot fi folosite impotriva unor persoane care nu fac politica. Chiar si in retorica electorala o asemenea exprimare este de obicei apanajul unor extremisti. Faptul ca primarul Iasului le foloseste este un derapaj care trebuie…

- Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis o scrisoare deschisa adresata asociațiilor profesionale ale secretarilor de consilii locale si consilii judetene. Acesta a facut referire la situația din Primaria municipiului Iași și la activitatea secretarului Denisa Ionașcu. „Cu cateva zile…

- El s-a lansat ieri intr-un discurs agresiv, catalogat de adversarii politici drept "delir". FOTO: Primarul Mihai Chirica si secretarul institutiei, Denisa Ionascu Relatia primar - secretar general „trebuie imbunatatita, performanta administrativa trebuie sa coboare din sferele inalte ale celor care…

- Presedintele PNL Florin Citu afirma ca o masura precum scaderea TVA la energie si gaze naturale luata de catre autoritatile din Romania inca din prima luna a anului, masura care ar putea afecta atingerea tintei de deficit bugetar asumata de Romania, ar fi privita drept una „bizara” de catre agentiile…

- Valul 5 in Romania: Cei aflați in carantina pot merge la botez, nunta sau inmormantare Valul 5 in Romania: Cei aflați in carantina pot merge la botez, nunta sau inmormantare Autoritațile centrale explica, vineri, care sunt situațiile in care se poate ridica temporar masura carantinei. „Pentru situații…

- Proiectele in domeniul energiei regenerabile au reaparut in Romania, dupa o pauza fortata de aproape cinci ani, si sper ca acest interes sa nu fie influentat de ultima masura privind supraimpozitarea producatorilor de energie electrica si ca masura sa fie doar pe cinci luni, a declarat marti, vicepresedintele…

- O mai buna colectare a TVA ar putea compensa neintroducerea taxei pe solidaritate, mai ales ca este un capitol la care suntem pe ultimul loc in Europa. Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD) a precizat ca a discutat recent cu ministrul de Finanțe și cu alți colegi din PSD sa se incerce imbunatațirea…

- „In contextul creșterii substanțiale a ratei inflației, anticipațiile inflaționiste pentru un orizont de 12 luni s-au majorat. In concordanța cu aceste evoluții, au crescut și anticipațiile de majorare a ratelor de dobanda de piața monetara, acestea indicand anticipații de majorare a ratei de dobanda…