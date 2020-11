Primarul Mihai Chirica a avut o întrevedere cu șefii Guvernului intalnirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania cu Prim-Ministrul Ludovi... 1 of 9 Miercuri, 11 noiembrie, primarul Mihai Chirica a participat la intalnirea Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania cu Prim-Ministrul Ludovic Orban. La evenimentul de la Palatul Victoria a fost prezent și ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu. Discuțiile au vizat in principal stabilirea cotelor din impozitul pe venit care revin autoritaților locale prin actul normativ care reglementeaza finanțele publice locale, Legea nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale (nu prin… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

