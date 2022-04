Stiri pe aceeasi tema

- Jean Vladoiu, președintele lui FC Argeș, anunța ca strategia echipei pentru sezonul viitor s-ar putea schimba drastic in cazul in care capriciosul primar Cristian Gentea va decide sa nu mai aloce bani catre echipa de fotbal. FC Argeș, dubla campioana a Romaiei, a acces in premiera in play-off sezonul…

- Doliu la FC Argeș. A murit un fost mare jucator al alb-violeților, Ion “Ața” Voicu. Decesul a fost anunțat de primarul Cristian Gentea, marți-seara. “Din pacate, echipa ingerilor alb-violeți este mult mai numeroasa… Ion “Ața” Voicu, fost jucator important al echipei noastre, s-a stins din viața! Acesta…

- Cristian Gentea, primarul din Pitești și omul care dirijeaza tot ce mișca la FC Argeș, a reacționat pe contul sau de Facebook dupa infrangerea alb-violeților cu Universitatea Craiova, scor 0-3, in prima etapa din play-off. Gentea nu a avut doar una, ci mai multe ținte. In primul rand, s-a aparat in…

- Caz rar la Pitești: Prepelița și Vladoiu au calificat-o pe FC Argeș in play-off pentru prima oara in istorie impotriva „patronului” clubului, edilul Cristian Gentea. E posibil ca atmosfera proasta dintr-un club sa genereze niște rezultate foarte bune. ...

- Reclamat de Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) la Comisia de Disciplina și Etica a FRF, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, care este și președintele Consiliului de Administrație de la FC Argeș, a scapat doar cu „avertisment”. Edilul a lansat, in decembrie, un atac furibund la adresa șefului CCA,…

- De 8 Martie transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor, cele mai bune ganduri și cele mai calde urari. O primavara frumoasa, plina de soare, multa sanatate și numai bucurii! La mulți ani! Articolul Felicitare – Cristian Enescu, primarul comunei Valea Iașului apare prima data in Observator de Argeș…

- Andrei Prepelița (36 de ani) o va mai antrena pe FC Argeș doar pana la vara. Surse GSP din anturajul gruparii piteștene informeaza ca Ilie Poenaru (45 de ani) are deja semnat un acord cu primarul Piteștiului, Cristian Gentea, cel care are ultimul cuvant in club. Contractul va intra in vigoare dupa acest…

- Cristian Gentea, primarul Piteștiului și totodata omul care ia deciziile importante la FC Argeș, spune ca Andrei Prepelița (36 de ani) va ramane antrenorul echipei, deși este nemulțumit de declarațiile fostului mijlocaș. La inceputul lunii februarie, imediat dupa eșecul suferit de FC Argeș impotriva…