- Acesta a fost pus sub control judiciar de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de santaj, a informat, vineri, DNA. "Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și…

- Primarul ales al municipiului Alba Iulia, Gabriel Plesa (USR-PLUS), a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, dupa ce va fi investit, va solicita efectuarea unui audit, pentru ca vrea sa stie ce anume preia. "Dupa ce ajung in Primarie, va anunt oficial ca voi face un audit, ori cu o firma de specialitate…

- Primarul in exercitiu al municipiului Brasov, George Scripcaru, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca la pierderea alegerilor a contribuit prezenta redusa la urne, cauzata in mare parte si de frica oamenilor de COVID-19, precizand ca nu va renunta la mandatul de consilier local si ca in…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost reales in functie pe lista UDMR, a declarat ca este magulit de scorul obtinut la alegerile locale de duminica, fiind votat de peste 76% dintre cei prezenti la urne.Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca alegerile…