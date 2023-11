Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a transmis un mesaj dur catre persoanele care asista la meciurile de fotbal din campionatul național, de la tribuna oficiala a stadinului Oțelul: „Vin acolo toți atarnații, care nu au platit in viața lor un leu!”

- Romania este foarte aproape de calificarea la Euro 2024, dar multe depind de meciul aproape decisiv cu Israel. Din cauza razboiului, Israelul are 2 meciuri amanate, iar in luna noiembrie va juca 4 meciuri in 9 zile, inclusiv cu Romania, informeaza GSP.Tot din cauza razboiului, Israelul nu-și poate…

- Electorala 2023. Partidul Acțiune și Solidaritate se lanseaza oficial in campania electorala pentru alegerile din capitala. Evenimentul are loc in Scuarul Teatrului Național De Opera Și Balet „Maria Bieșu”.

- Dupa cum spune și un proverb: „Toamna se numara bobocii”, PSD Dambovița face bilanțul fiecarei administrații social-democrate. Zilele trecute, conducerea PSD Dambovița a facut o vizita in orașul Fieni, unde administrația are in desfașurare o serie de investiții: ” Am inceput ziua alaturi de colegii…

- Fosta jucatoare a echipei FC Barcelona, Montse Tome, a devenit la 41 de ani prima femeie numita la carma echipei feminine de fotbal a Spaniei, in locul lui Jorge Vilda, care a fost demis marti, a anuntat Federatia spaniola de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres."Federatia regala spaniola de…

- S-au pus in vanzare abonamentele pentru meciurile de acasa ale Unirii Alba Iulia. Cat costa unul Suporterii echipei de fotbal Unirea Alba Iulia pot achiziționa abonamentele de fotbal, incepand de joi, 31 august. Mai exact, Unirea Alba Iulia anunța suporterii echipei de fotbal ca a pus in vanzare abonamentele…

- Selectionerul echipei feminine de fotbal a Braziliei, Pia Sundhage, a fost demis din functie ca urmare a esecului a echipei "auriverde" la Cupa Mondiala din Australia si Noua Zeelanda, a anuntat, miercuri seara, Federatia braziliana de fotbal (CBF), citata de AFP, potrivit Agerpres."In zilele urmatoare,…

- Capitanul naționalei de fotbal feminin a Spaniei, Olga Carmona, care a inscris golul caștigator in finala Cupei Mondiale, a primit dupa meci vestea ca tatal ei a murit, relateaza BBC, transmite digi24.ro.