- Premiera nefericita, marți dupa-amiaza, in ședința Consilului Local Timișoara. Pentru prima data, a fost respinsa Agenda culturala a evenimentelor Casei de Cultura a Municipiului, care a incins spiritele printre consilierii locali și i-a determinat sa se contrazica mai bine de o ora.

- Aflat la punctul 10 pe ordinea de zi a sedinței extraordinare a Consiliului Local Timișoara, de azi, proiectul de hotarare privind aprobarea Agendei manifestarilor culturale din anul 2022 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara a cazut la vot, dupa ce consilierii PNL de a vota. Dan Diaconu, fostul…

- Parlamentul ucrainean a aprobat marti o lege ce reglementeaza suspendarea activitatii partidelor politice considerate ''pro-ruse'', o masura care este in vigoare din 20 martie, dupa ce a fost aprobata de Consiliul de Securitate Nationala si Aparare, informeaza EFE. Legea permite suspendarea activitatii…

- Președintele PNL și CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, luni, ca vazand lamentarile primarului Dominic Fritz ca orice critica e un atac politic, a decis sa vina cu cateva soluții la criza Colterm. „Pe termen mediu și lung, am identificat patru proiecte cu surse de finanțare. Primul proiect este o centrala…

- Saptamana trecuta am avut parte in Timisoara de prima actiune de tip gherila electorala, odata cu distribuirea in oras a unor fluturasi impotriva primarului Dominic Fritz. Actiunea nu a fost asumata de nimeni, iar la bursa zvonurilor s-a vorbit ca in spatele actunii ar fi ba un partid politic, ba un…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat, marți, ca municipalitatea a platit, in avans, subvenția la Colterm, iar companiei i-au fost alocate, luni, de catre Guvern, 19,2 milioane de lei. Totuși, situația continua sa fie grea pentru societatea de termoficare. „O sa facem un plen de indata maine…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la CCR legea care pedepseste incitarea la ura, discriminare sau violenta inclusiv pe considerente politice, sustinand ca este incalcat dreptul la libera exprimare, asa cum este el definit de Constitutie, pentru cei cu opinii politice diferite.

- Camera Deputaților reincrimineaza delictul de opinie, pentru a proteja partidele politice de critici Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a votat luni un proiect de lege care incrimineaza delictul de opinie, dar se mai pregatește inca unul: reincriminarea ofensei aduse statului și…