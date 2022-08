Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, s-a declarat foarte emoționat, joi, de vizita oficiala pe care i-a facut-o premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Invitat sa spuna cateva cuvinte alaturi de șeful Guvernului, primarul ”Iliuța” – cum a fost numit de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe…

- Primarul general Nicușor Dan a anunțat ca a dat in judecata MOL Romania, afirmand ca aceasta companie nu a platit Primariei Capitalei sumele prevazute intr-un contract de asociere la opt benzinarii. „Am acționat in instanța firma MOL Romania de la care solicitam pagube materiale de aproximativ 1 milion…

- Un primar PSD din Mehedinti, Ionut Girga, ales edil-sef in comuna Darvari, a fost jefuit, in timp ce era plecat la un botez, de 100.000 de euro, cash, bani aflati in casa sa. Insa ultima declaratie de avere publica a acestuia, din 2020, arata ca familia sa avea venituri de doar 1.200 de euro pe luna.…