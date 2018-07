Stiri pe aceeasi tema

- MAE a transmis, la solicitarea MEDIAFAX, ca nimeni nu a cerut, pana in prezent, asistenta consulara in legatura cu atacul din Toronto, in care doua persoane au murit, iar alte noua au fost ranite. Ministerul a intreprins demersuri pentru a afla daca sunt cetateni romani printre victime.

- O persoana a murit, duminica noaptea, iar alte 13 au fost ranite, dupa ce un individ a deschis focul in orasul canadian Toronto, a informat... The post Atac armat la Toronto: un mort și 13 oameni raniți. Atacatorul a fost ucis appeared first on Renasterea banateana .

- Un incident armat produs duminica noapte in cartierul grecesc din Toronto s-a soldat cu doi morti, dintre care agresorul care a deschis focul asupra altor persoane, si 13 raniti, a anuntat Mark Saunders, seful po...

- Atac cu cuțitul intr-un autobuz, in nordul Germaniei. 14 persoane au fost injunghiate intr-un atac care a avut loc vineri intr-un mijloc de transport din orașul Lubeck.Atacul a avut loc in cartierul Kuecknitz din orașul Lubeck, situat in nordul Germaniei.

- Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis in orasul belgian Liege, in urma caruia doi ofiteri de politie, un trecator si atacatorul au murit, fara a oferi insa vreo dovada ca ar fi fost implicata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sunt 32 de ani de la cel mai mare accident nuclear din istorie, Cernobil. Iar efectele exploziei se resimt si acum. Cati au murit atunci? Si cati au dezvoltat malformatii sau cancer? Cat de grava a fost, de fapt, catastrofa de la Cernobil? Si pana unde a contaminat norul radioactiv? Raspunsurile ni…

- Suspectul in atacul cu camioneta de luni de la Toronto in care au murit 10 persoane si alte 15 au fost ranite a participat la un program de liceu pentru elevi cu nevoie speciale, unde mergea deseori pe culoare cu capul plecat si cu mainile stranse la piept, potrivit unor fosti colegi, relateaza Reuters.…