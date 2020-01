Stiri pe aceeasi tema

- "Nu retractez nici o virgula din comunicatul atat de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nașterii unui copil. Romania reala este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective. Transmit mercenarilor…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat marți ca va discuta cu primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, despre afirmația acestuia referitoare la cuplurile care își doresc copii. Liderul ALDE susține ca nu agreeaza „în niciun caz” afirmațiile care încurajeaza discriminarea.…

- Dan Barna ii cere demisia primarului din Targu Mureș, Dorin Florea, care a propus anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor sa faca un copil și a comentat ca romii fac copii pentru alocații. „​Este de netolerat ca in 2020, intr-o democrație așa cum pretindem ca suntem, un primar sa vina…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, se delimiteaza de primarul din Targu Mureș, Daniel Florea (ALDE), cel care a cerut ca oamenii ce intenționeaza sa faca un copil sa ateste prima data ca au surse de venit suficiente pentru a-l crește.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe…

- Dorin Florea, primarul din Targu Mureș, considera ca indemnizația de creștere a copilului ar trebui acordata in alt mod decat in prezent și propune introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aiba copii. Astfel, edilul crede ca astfel se vor evita situațiile in care…

- Edilul propune ca viitorii parinți sa faca copii în urma unei anchete sociale care sa țina cont, printre altele, de situația financiara și de educație. El mai considera ca cei care nu îndeplinesc criteriile ar trebui sa ramâna fara copii. „Propun introducerea obligatorie…

- Primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, spune ca nuconsidera ca masura privind introducerea obligatorie a unei anchete socialepentru cuplurile care vor sa aiba copii, nu este una radicala și s-a referitexplicit la comunitatea roma. Contactat de HotNews.ro, Dorin Florea a vorbit de comunitatea roma și…

- Romanii vor putea beneficia de pana la 710 lei, in anumite conditii. Statul va acorda acesti bani lunar. Proiectul de lege care prevede acest ajutor mai are de trecut un singur hop in Parlament. O propunere legislativa care-i priveste pe parintii cu copii mici a fost adoptata tacit in Senat si va merge…