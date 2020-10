Stiri pe aceeasi tema

- Traian Ogagau, primarul din Singeorz-Bai, proaspat reales dupa apariția in spațiul public a filmarilor in care iși abuza și umilea fiica de 14 ani, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa sufle in etilotest, precum și prelevarea…

- Viorel Matiș, primarul PSD al comunei Beliș, a fost condamnat definitiv astazi de catre judecatorii Curții de Apel Cluj la inchisoare cu suspendare pentru dare de mita in forma continuata. Edilul a incercat sa cumpere tacerea unui reporter INFO Huedin și ZIARUL CLUJEAN și a fost prins in flagrant in…

- Traian Ogagau, edilul orașului Sangeorz Bai, a fost prezent intr-o emisiune Bistrițeanul LIVE. Acesta a vorbit despre mandatul de primar, despre franele politice care i-au fost puse in cale, dar și despre proiectele care se desfașoara in acest moment in orașul pe care il conduce. In ultimii ani, in…