- Doua persoane au murit si o fata de 15 ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, joi dupa-amiaza, in judetul Constanta, fiind implicate o masina si un autotren. Traficul este oprit pe DN 22, pe sensul spre Tulcea.

- Caz incredibil in Galați! Un hoț fara permis a furat mașina Primariei din fața casei primarului și a plecat cu ea in alt județUn caz incredibil s-a petrecut in județul Galați. Un tanar de 21 de ani a furat mașina Primariei din comuna, aflata in fața casei primarului, și a plecat la plimbare, in județul…

- Accident mortal in orașul Ovidiu din județul Constanța! Un barbat in varsta de 63 de ani s-a stins din viața dupa ce a fost spulberat de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul are vasta de 24 de ani.

- Elevii ramniceni care au obținut cele mai mari medii la examenele de Bacalaureat și Evaluarea Naționala in anul 2023 au fost premiați in cadrul unei festivitați desfașurate la Sala de Consiliu a Primariei municipiului Ramnicu Sarat. La evenimentul care s-a desfașurat ieri a participat și primarul municipiului…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, urmarit penal de DNA pentru abuz in serviciu dupa ce instituția pe care o conduce ar fi facut plați ilegale din bugetul primariei, spune ca acel contract de finantare a rundei a treia a campionatului mondial UIM XCAT de ambarcatiuni de viteza invocat de procurori…

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta extraordinara pentru ziua de vineri, 23 iunie 2023, de la ora 11:00, ședința care va avea loc la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, biroul de lucru al Primarului municipiului Alba Iulia, in regim de videoconferința. PROIECT AL…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile uterioare, in data de 12.06.2023,ora…

- In sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Constanta a fost aprobat proiectul privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico ndash; economici pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice a imobilului Casa…