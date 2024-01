Stiri pe aceeasi tema

- DNA Targu Mureș a dispus efectuarea urmaririi penale fața de primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad.Primarul este suspectat de abuz in serviciu. Procurorii il acuza ca „a semnat, in mod nelegal” un contract de asistența juridica in 2019 cu Cabinetul individual de avocatura Moldovan-Horvath…

- Rusu Daniel Gheorghe, la data presupuselor fapte primar al comunei Spring, judetul Alba, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Edilul este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul 4 fapte din care 2 in forma continuata si de…

- Edilul comunei ilfovene Corbeanca a intrat in atenția Agenției Nationale de Integritate. ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti in privința lui Anton Valeriu. Agentia Nationala de Integritate a sesizat Curtea de Apel Bucuresti in legatura cu faptul ca Anton…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat ca primarul Soos Zoltan este urmarit penal pentru abuz in serviciu in cu dosarul angajarilor din cadrul primariei. Prin ordonanta DNA – Targu Mures din 23 mai 2023 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Soos Zoltan, primarul municipiului Targu…

- Sa fie PNL sau sa fie PSD? Aceasta a fost intrebarea care l-a muncit mult timp pe primarul PNL din Novaci. In cele din urma, s-a hotarat și a anunțat azi dimineața ca a trecut la PSD. Edilul din Novaci, Dumitru Leuștean, a anunțat pe o pagina de socializare ca și-a schimbat viziunea politica și a trecut…