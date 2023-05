Stiri pe aceeasi tema

- DNA efectueaza joi percheziții domiciliare in șase locații, situate pe raza județului Ilfov, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societați comerciale, a anunțat parchetul anticorupție intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Procurorii DNA fac, joi, perchezitii la sase adrese din judetul Ilfov, intre care sediul unei institutii publice, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de coruptie comise in perioada 2011-2017. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei fac cercetari intr-o cauza…

- Florin Nafornita, inspector de stat in constructii in cadrul Inspectoratului Regional in Constructii Bucuresti - Ilfov, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta.

- Fosta șefa CJAS Buzau – Simona Anghel, a fost audiata de procurorii DNA la sediul central din București. In trecut aceasta a fost ancheta de procurori pentru fapte de corupție in cadrul instituției. Intrebata de jurnaliști, fosta șefa a CJAS Buzau nu a dorit sa stea de vorba, insa a dat de ințeles ca…

- Polițiștii din Capitala au facut miercuri percheziții și au dus la audieri cinci persoane, banuite ca ar fi inchiriat cu acte false mașini de lux de la firme de profil pe care ulterior le-au vandut la dezmembrari.Polițiștii de la Serviciul Furturi de Autovehicule din cadrul Poliției Capitalei au…

- Șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte douazeci și cinci au fost ranite, intr-un schimb de focuri de arma. Intreg incidentul a avut loc o sala de intalniri a Martorilor lui Iehova din orașul Hamburg, din nordul Germaniei. „Conform constatarilor inițiale, s-au tras impușcaturi intr-o biserica de…

- Bugetarii din Educatie vor avea un statut special, iar salarizarea cadrelor didactice va fi una progresiva, avand la baza salariul mediu brut pe economie, a anunțat ministrul Educației, Ligia Deca, la prezentarea noilor legi ale educatiei. La incetarea contractului, salariul pe care il vor primi salariații…

- Radu Mihaița (34 de ani), luptator de MMA, ar fi jefuit o farmacie din județul Ilfov, pe 31 ianuarie. El ar fi fost reținut de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale, potrivit G4Media. Radu Mihaița, luptator de MMA, ar fi jefuit o farmacie…