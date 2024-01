Primarul Constantei proces cu dr. Stela Halichidis! Nemultumiri dupa victoria in instanta a fostului manager de la Infectioase!

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta: Prima etapa a proiectului de reabilitare a retelei de termoficare a fost finalizataPrimaria Constanta a anuntat marti finalizarea primei etape a proiectului de reabilitare a retelei de termoficare, care este veche de aproape 50 de ani, investitie de circa 115 milioane de lei,…

- Primaria Constanta anunta modernizarea Parcului Tabacarie, urmand sa fie reabilitate traseele pietonale, spatiile verzi si iluminatul public. Planul de modernizare include si amenajarea a patru gradini tematice si reabilitarea gradinii japoneze deja existenta in parc. Investitia se ridica la 37 de milioane…

- Spitalul Modular din Constanta isi va deschide portile in viitorul apropiat. Spitalul Modular din Constanta isi va deschide portile in viitorul apropiat, scrie primarul Constantei, Vergil Chitac, pe Facebook.Iata ce a spus acesta:"Un moment pe care l am asteptat cu totii, mai ales cei care am lucrat…

- Curtea de Apel din Bari a suspendat pentru moment extradarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, dupa ce avocatii acestuia au sesizat CEDO, sustinand ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viata si ar fi supus la tratamente inumane și degradante.

- Moștenitorii lui Diego Maradona, decedat in urma cu trei ani, au caștigat procesul pentru utilizarea numelui geniului argentinian al fotbalului, dupa ce instanța suprema din Europa a declarat ca firma argentiniana Sattvica, care aparține fostului sau avoc

- Republica Moldova a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cazul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo. Potrivit Curții, lui Stoianoglo i-a fost incalcat dreptul de acces la instanța. In hotararea Curții in cauza Stoianoglo c. Moldovei, cererea nr. 19371/22, s-a decis, in…

- Instanța a dispus, marți, inceperea judecatii pe fond in dosarul fostului sef de la Direcția Generale de Informații și Protecție Interna (DGIPI), Gelu Oltean. Cauza cunoscuta in spațiul public drept „Dosarul Ayahuasca”. Curtea de Apel Ploiesti a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in…

- Pinos Trade 2001 SRL a fost data in judecata de Primarul Municipiului Constanta. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Constanta, sub indicativul 27859 212 2023, avand ca obiect "pretentiildquo;. In ianuarie 2023, Pinos Trade 2001 SRL castiga in prima instanta, alaturi de mai multe societati reclamante,…