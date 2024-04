Aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Boli Infectioase Constanta pe masa consilierilor locali (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare nr. 172 2024 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 561 2023 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare se afla pe…

- Proiectul de hotarare privind constituirea dreptului de superficie cu titlu onerosa unui teren in suprafata de 467 mp, situat in municipiul Constanta, b dul Tomis, Club SNC in favoarea societatii Santierul Naval Constanta SA se afla pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta. Initiatorul proiectului…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 28.03.2024, ora 17.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si proiect de hotarare nr. 116 2024 privind aprobarea organigramei si a statului de…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 28.03.2024, ora 17.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Astfel, pe ordinea de zi se afla si Proiect de hotarare nr. 119 2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Unul dintre proiectele de pe ordinea suplimentara vizeaza acordul de parteneriat nr. 237981 11.11.2022 incheiat intre Unitatea Administrativ…

- Pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta se afla si Proiectul de hotarare nr. 80 2024 privind aprobarea sistarii starii de indiviziune cu sulta asupra imobilului teren identificat cu numar cadastral 247462, inscris in cartea funciara nr. 247462, in suprafata de 274 mp, situat in municipiul Constanta,…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30 , in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte, printre care si proiect de hotarare nr. 75 2024 privind aprobarea Programului lucrarilor…

- Pe ordinea de zi a sedintei CLM Constanta se afla si Proiectul de hotarare nr. 76 2024 privind aprobarea "Actualizarii hartii strategice de zgomot pentru municipiul Constanta". Initiatorul proiectului care a primit avizul Comisiei de specialitate nr. 2 este primarul Vergil Chitac. In municipiul Constanta…