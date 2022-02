Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost desemnat „Administratorul Public al anului 2021” in Romania, edilul fiind premiat in cadrul Galei Performerilor organizata, marți seara, de Revista Capital. La eveniment au fost premiați diverși oameni de seama din Romania pentru calitațile organizatorice…

- Surse politice au declarat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca in Partidul Național Liberal se vorbește tot mai mult despre organizarea congresului extraordinar in aceasta primavara, in urma caruita președintele actual ar urma sa-și piarda mandatul. Surse din PNL au spus ca Florin Cițu nu mai are…

- „Am avut o intalnire de 2 ore cu premierul. Am inceput cu mulțumiri, ca este punctual in aceste intalniri in care s-a angajat. Noi, impreuna cu dl primar Toma de la Buzau, am aratat ca suntem preocupați de reforme pentru modernizarea Romaniei.In materie de reforme, PNRR, exista riscul potențial ca Romania…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat luni au avertisment la adresa guvernului, spunand ca daca miniștrii nu fac reformele asumate prin PNRR, Romania risca sa piarda banii europeni. Boc, care este și președintele Asociației Municipiilor, a spus luni dupa intalnirea de la Palatul Victoria cu premierul…

- Mihai Chirica si-a castigat initial o nemeritata faima nationala ca opozant al lui Dragnea. Primarul de la Iasi a pacalit o tara intreaga ca se opune derapajelor baronului PSD, cand, de fapt, micul politician iesean era suparat ca nu fusese primit la masa cu bunatati de la nivel central. Din 2017,…

- VIDEO| Primaria Copiilor: Copiii din Ciugud iși aleg primarul, viceprimarul și consilierii locali Copiii din Ciugud iși aleg in aceasta perioada primarul, viceprimarul și consilierii locali in cadrul unui proiect denumit „Primaria Copiilor”. Inițiativa este prima bugetare participativa organizata pentru…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Vakar Istvan, a participat marți, alaturi de Emil Boc și prefectul Tasnadi Istvan-Szilard, la o intrevedere cu Excelența Sa, Peer Gebauer, Ambasador Extraordinar si Plenipotențiar al Republicii Federale Germania in Romania.

- Echipa Romaniei a invins selectionata statului Peru, in barajul pentru calificarile in faza finala a Cupei Davis. Marius Copil si Horia Tecau i-au invins pe Sergio Galdos si Arklon Huertas del Pino, scor 4-6, 6-3, 6-2, iar Romania are 3-0 cu Peru. La meciul jucat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca…