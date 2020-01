Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Danut Sandu este primarul Voinestiului, o comuna care s-a transformat radical din punct de vedere administrativ in ultimii ani si cu cea mai eficienta administrație din judet. Nu o spune noi, investitiile implementate cu succes vorbesc de la sine. Administratia locala din comuna damboviteana …

- Batranul a fost sarbatorit de familie si de catre primarul comunei Bistra, Traian Gligor. Acasa la veteranul de razboi s-au adunat nepotii dar si cei care au dorit sa fie alaturi de el in acest moment important. Solista Anamaria Gligor, acompaniata de Alin Joldes, impreuna cu cei veniti sa il sarbatoreasca…

- Primarul comunei Mischii din județul Dolj susține ca a crescut natalitatea in localitate dupa ce a decis sa acorde 1.500 de lei pentru fiecare copil nascut. Intr-un singur an, numarul nou-nascuților a fost de patru ori mai mare.In Mischii, comuna aflata la 7 kilometri de Craiova, autoritatile…

- Daca anul trecut a fost unul dintre cei mai prolifici ani, ai administrației conduse de Dana Manaila sub aspectul obiectivelor indeplinite, nici 2020 nu va fi un an mai sarac in realizari. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria comunei Cerat se pregateste sa demareze in forta lucrarile pentru reteaua de apa si canalizare. Administratia locala anunta ca este in plina licitatie, iar termenul pentru depunerea ofertelor este 20 decembrie. In primavara, primaria ar urma sa inceapa lucrarile. Valoarea proiectului este de…

- Anul care tocmai se incheie este poate unul din cei mai buni ani ai comunei Tureni, de cand la conducerea primariei se afla Dana Manaila. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ar putea fi și una și alta. Contactat, pentru a confirma sau infirma, edilul nu a dorit sa comenteze prea multe. Insa, ne-a marturisit ca a fost sunat de foarte mulți ziariști și nu ințelege din ce zona vine aceasta informație in condițiile in care nici macar nu și-a depus dosarul pentru o astfel de…

- Elevii care invața la Scoala Gimnaziala „Nicodim Ganea” din comuna Bistra beneficiaza de burse de merit, de studiu sau sociale. Primarul comunei, Traian Gligor a initiat un proiect de hotarare in acest sens care a primit votul consilierilor locali. Potrivit Hotararii de Consiliu Local nr. 45/2019, in…