Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii DIICOT Iasi fac, miercuri, 24 de perchezitii la locuintele si imobilele detinute de mai multe persoane, dar si la sediile unor institutii publice, intr-un dosar de abuz in serviciu, uzurparea functiei, spalare de bani si fals. Actiunile vizeaza autorizarea executarii unor…

- Polițiștii valceni au efectuat efectueaza 23 de percheziții domiciliare, in județul Valcea (22) și in municipiul București (1) intr-un dosar de inșelaciune. In fapt, in perioada aprilie-noiembrie 2022, administratorul unei persoane juridice, avand ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere,…

- Prețul unui permis: 300 de lire sterline și un dosar penal Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie romana, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In data de 30 noiembrie a.c., in jurul…

- DESCINDERI… Traficanții de droguri au primit o noua lovitura dupa ce procurorii DIICOT vasluieni au descins in 16 locații de pe raza județelor Vaslui și Iași, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat. In urma descinderilor au fost ridicate 2,4 kilograme de canabis și 1,4 kilograme de plante…