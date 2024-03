Stiri pe aceeasi tema

- Trapperul Gheboasa este cercetat de procurorii DIICOT Dambovița, in dosar au fost reținute patru persoane, pentru trafic de droguri, IPJ Dambovița a comunicat in aceasta dimineața urmatoarele: patru persoane au fost reținute pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc, in forma continuata. …

- Șoferul beat și drogat, care a lovit un polițist cu masina, a fost arestat preventiv in urma cu doar o seara, pe data de 24 februarie 2024. Iata ce marturisiri face familia tanarului in varsta de 27 de ani!

- Procurorii DIICOT Oradea au dispus trimiterea in judecata a celor trei barbați din zona Beiușului, printre care și Vladimir Emmanuel Pustan, fiul pastorului Vladimir Pustan, acuzați de trafic de droguri și de substanțe cu efect psihoactiv.

- Un acccident rutier șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, pe o strada din București. O șoferița a lovit cu mașina un polițist, in timp ce dirija traficul. La fața locului a ajuns de urgența un echipaj medical. Iata mai multe detalii despre accident.

- La data de 22.01.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuare…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții miercuri dimineața, la mai multe adrese din București și Calarași. Bebino și mai mulți interlopi din Clanul Cocalarilor au fost saltați de procurori intr-un dosar de trafic de droguri. Este vorba despre substanșe de mare risc.

- Scene de groaza in Constanta, la trecerea dintre ani. Chiar in momentul in care aveau loc focurile de artificii, un barbat de 41 de ani aflat pe mijlocul strazii a fost lovit de o mașina de poliție. Agentul aflat la volan nu l-a vazut din cauza fumului creat de petarde si a cetii dense.

- Un barbat din Bistrița, depistat beat crița la volan dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, s-a ales cu dosar penal. Polițiștii Biroului Rutier au fost solicitați, joi, sa intervina la un accident produs pe o strada din municipiul Bistrița. „La locul evenimentului polițiștii au stabilit faptul…