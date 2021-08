Stiri pe aceeasi tema

- Traian Ogagau, primarul orasului Sangeorz-Bai, si-a pierdut pentru a doua oara mandatul de edil, in urma unei condamnari penale ramasa definitiva. Prefectul judetului a semnat luni ordinul de incetare a mandatului. Inainte de a parasi postul, Ogagau si-a numit cumnatul primar interimar. Traian Ogagau…

- Mandatul lui Traian Ogagau, de primar al orașului Sangeorz Bai, a incetat, dupa ce prefectul Stelian Dolha a emis un ordin in acest sens. Decizia vine dupa ce Judecatoria Nasaud a pronunțat, luna trecuta, sentința in dosarul in care procurorii din Nasaud au cerut anularea renunțarii aplicarii pedepsei…

- Primarul orasului Sangeorz Bai, Traian Ogagau, devenit cunoscut la nivel national dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care isi umilea fiica adolescenta, a ramas fara mandat, in urma unei sentinte penale. Prefectul din Bistrita-Nasaud a semnat, luni, ordinul de incetare a mandatului…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, il ataca, intr-o postare pe Facebook, pe comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, dupa ce acesta a anuntat ca a descoperit in statiune o groapa ilegala de gunoi. Edilul sustine ca seful Garzii de Mediu - pe care il denumeste ”comisar online”…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat joi, 30 iunie, ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in patru ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat, noteaza Agerpres.„De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost…

- Dupa ce primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea și a cerut la Judecatoria Sectorului 2 ștergerea articolelor despre el, pedepsirea ziariștilor la CNCD și condamnarea lor penala, catre DIICOT, edilul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde…

- Joi, 20 mai, au fost gasiți saci de gunoaie aruncați pe Dealul Targului. Imaginile au fost facute publice pe pagina de Facebook a lui Traian Ogagau. Pe rețeaua de socializare, primarul a atras atenția asupra unui caz șocant: zeci de saci de gunoi au fost aruncați pe Valea Someșului. Incet-incet, Valea…

- Sute de voluntari au facut curațenie de primavara Primavara este, prin tradiție, anotimpul in care orice om gospodar iși face curațenie in casa și are grija ca toate bunurile sale sa fie puse in ordine. Pentru ca este un edil pentru care confortul cetațenilor, modernizarea localitații și ordinea sunt…