- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, vine cu o ipoteza noua privind moartea alergatoarei Ana Oros, care a fost sfașiata de caini in zona Lacul Morii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Medicul veterinar Ovidiu Roșu participa, in calitate de voluntar, la prinderea cainilor comunitari din zona Lacul Morii, asta dupa ce o Ana Oroș a murit mușcata de caini. El explica faptul ca acești caini considerau ca iși apara teritoriul, aveau pui și o sursa de hrana provenita de la un magar mort,…

- Se anunța proteste de amploare la Primaria Capitalei, dupa moartea Anei Oros, femeia care a murit dupa ce a fost ataca de caini in zona Lacul Morii, acolo unde alerga. Autopsia a scos la iveala faptul ca femeia a murit din cauza unei sangerari masive, dupa ce a fost mușcata de caini in zona aterei femurale.…

- Trei zile și trei nopți vor ține festivitațile dedicate incoronarii regelui Charles al III-lea. Dupa ceremonia care va avea loc pe 6 mai la Westminster Abbey vor avea loc mai multe concerte ale unor superstaruri, un pranz național și mai multe acțiuni care promoveaza voluntariatul.

- “Oamenii care cunosc zona Lacul Morii, ca Sorin Ionita și Vlad Oancea, spun ca problema in zona sunt cainii cu stapan, lasați liber, unii dintre ei, caini de lupta. Carrefour Orhideea, azi, la 2 pași de Lacul Morii: ASPA captureaza de pe strada doi caini rasa Alabai (caine ciobanesc din Asia Centrala).…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca duminica a capturat, prin tranchilizare de la distanta, un caine din zona in care in urma cu o zi o femeie si-a pierdut viata in urma unui atac al cainilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a investit 10 milioane de lei pentru modernizarea digului Lacul Morii. Totuși in apropierea lacului o femeie a fost ucisa de caini din zona, sambata dimineața, in timp ce alerga.Primarul a laudat anul trecut investițiile facute și chiar a fost inaugurata o pista…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, marți, ca bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subvenția achitata de primarie va crește de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie. „Pe angajamentul nostru de a pastra prețul pentru populație de 350…