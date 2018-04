Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Stanescu si Ionela Prodan vor primi, post mortem, Titlul de Excelenta La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi doua proiecte de hotarare care prevad conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei domnilor Pavel Nastase,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o ieșire extrem de dura la adresa liberalilor din Consiliul General pe care îi acuza ca blocheaza lucrari în Capitala pentru ca au interese ascunse alaturi de firmele apropiate.

- Documente atasate: Proiectul Primariei Capitalei pentru Voucherul Materna Bucuresti Primaria Capitalei va oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, a decis Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de…

- A aparut a treia scrisoare trimisa de Comisia Europeana autoritaților de la București. In care se cer precizari legate de victimele ANI. Printre acestea, Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Victor Alistar. In același stil ca și celelalte doua, cu trimitere la marea corupție. Și asta chiar in timp ce…

- Klaus Iohannis intervine in scandalul momentului legat de scrisoarea pe care Comisia Europeana a trimis-o in 2012 la Bucuresti pentru a interesa de cazurile de mare coruptie ajunse in justitie. Iohannis spune ca acea scrisoare trimisa de Viorica Dancila nu este una gresita, fiind nevoie de clarificari. …

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in consiliul general.…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Astfel, Primaria Capitalei va cumpara autobuze in valoare de 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per unitate. Primarul Capitalei a explicat…

- Gabriela Firea a declarat astazi, in timpul unei conferințe de presa, ca este preocupata de soarta medicilor și ca iși dorește ca aceștia sa nu mai plece din București. In acest sens, primarul general al Capitalei a anunțat ca lanseaza un program special pe care il va finaliza anul acesta. “Il și lansam,…