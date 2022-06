Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca de anul viitor vor creste taxele si impozitele locale, ca aceasta este o discutie care trebuie purtata la nivelul primariilor de sector si al Consiliului General, el subliniind ca in eventualitatea cresterii taxelor locale, fondurile…

- Municipiul Bucuresti este parte in peste 10.000 de dosare aflate pe rolurile instantelor de judecata, in diverse stadii, se arata intr-un document al Directiei Juridic din Primaria Capitalei. In acest context, municipalitatea vizeaza incheierea de contracte de asistenta juridica, iar in sedinta de…

- Cristian Stanca, fostul sofer al lui Sorin Oprescu, condamnat vineri la 7 ani si 2 luni inchisoare, a fost ridicat de politisti si dus la penitenciar, informeaza Agerpres . Stanca a fost condamnat pentru constituire a unui grup infractional organizat, in varianta agravata, si complicitate la dare si…

- Primariile de Sector vor putea ridica mașinile parcate neregulamentar pe strazile aflate in administrarea Primariei Capitalei, in special marile bulevarde, conform unui proiect inițiat de USR și aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului București, potrivit Hotnews . Pana acum, cel puțin…

- „Un proiect extrem important - majorarea tarifului suportat de catre bucuresteni pentru gigacalorie, pentru care propunerea este 330 de lei. Este o majorare necesara, pentru a echilibra intreg sistemul de termoficare, pentru a permite mentinerea sistemului de termoficare centralizat, care are beneficii…

- Consilierii generali din Primaria București se intrunesc la ora 10.00 intr-o ședința convocata de primarul general, Nicusor Dan, iar pe ordinea de zi suplimentara este cresterea pretului la energia termica. Mai precis, prețul va fi de 330 lei/gigacalorie, fara TVA, adica aproape dublu fața de cat este…

- Consiliul General va stabili in ședința de maine prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru gigacalorie. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat, intr-o conferința de presa susținuta luni, ca se scumpește gigacaloria in Capitala, dar nu a precizat procentul. Potrivit surselor HotNews.ro…

- Chiar daca nu mai conduce de ceva vreme Primaria Capitalei, fiind, la momentul de fața, ministrul Familiei in Cabinetul Ciuca, social-democrata Gabriela Firea nu il scapa din ochi pe actualul edil al Bucureștilor, Nicușor Dan. De aceasta data, fosta șefa de la Primaria Generala aduce in atenție situația…