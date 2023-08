Stiri pe aceeasi tema

- O parte semnificativa din padurile aflate in Munții Buzaului se aflau in proprietatea primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care au fost scoase la vanzare de executorii bancilor.Prețul de incepere a licitației publice este de peste 300 de mii de lei și reprezinta datoria pe care o are edilul…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, se afla in mijlocul unui scandal legat de vanzarea padurilor din Munții Buzaului. Executorii judecatorești au scos la vanzare jumatate din padurile deținute de Toma in zona. Insa aceasta nu este prima data cand acesta se confrunta cu astfel de situații.…

- Torționarul buzoian Alexandru Vișinescu a decedat la data de 5 noiembrie 2018, la spitalul penitenciarului Jilava. El fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații, iar instanța a decis ca acesta trebuie sa plateasca despagubiri de 300.000 de euro, victimelor sale, in…

- Torționarul buzoian Alexandru Vișinescu a decedat la data de 5 noiembrie 2018, la spitalul penitenciarului Jilava. El fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații, iar instanța a decis ca acesta trebuie sa plateasca despagubiri de 300.000 de euro, victimelor sale, in…

- Lucian Viziru a fost executat silit! Cunoscutul actor a ajuns in aceasta situație din cauza unei datorii in valoare de 331 lei. Ce a declarat un avocat cu privire la acest caz, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dupa ce a fost demis de la conducerea Agenției Domeniilor Statului (ADS), George Sava a cazut și in dizgrația unui lider PSD cu greutate. Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, l-a demis in urma cu o saptamana pe directorul general al ADS, George Sava. De fapt, George Sava nu a…

- Datoriile l-au impins la moarte? Stephan Pelger, fostul designer al lui Carmen Iohannis, urma sa fie executat silit, avea opt credite la banciStephen Pelger s-a sinucis in data de 8 iunie și, deși apropiații știau prin ce trece, nimeni nu s-a gandit ca va recurge la gestul extrem. CITESTE SI…

- Infractorul Ioan Nasleu a incercat sa evite sa fie executat dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Timișoara la 2 ani 8 luni si 20 zile inchisoare cu suspendare sub supraveghere, cu termen de incercare de patru ani pentru șantaj și sa plateasca daune morale in dosarul șantajarii editorului șef al…