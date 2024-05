Primarul muncipiului Botoșani, Cosmin Andrei, a fost trimis in judecata de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie, suspectat ca ar fi dat unei candidate subiectele la un concurs pentru funcția de consilier. Totuși, edilul, aflat sub control judiciar, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Botoșani. Dosarul a fost […] The post Primarul Botoșaniului, trimis in judecata, candideaza pentru un nou mandat din partea PSD appeared first on Puterea.ro .