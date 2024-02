Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei, s-a autosuspendat din PSD in urma audierii sale de catre procurorii DNA. A fost condus la sediul DNA Suceava pentru a fi chestionat in legatura cu angajarea unei cunoștințe la Direcția de Taxe și Impozite.

- Primarul din Botosani, Cosmin Andrei, ar fi fost denuntat la DNA chiar de sotul candidatei pe care a ajutat-o cu subiectele pentru concursul de angajare si cu care edilul ar fi fost in „relatii apropiate”, se arata in ordonanța procurorilor prin care l-au plasat sub control judiciar.

- Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, care este si presedinte al organizatiei municipale a Partidului Social Democrat (PSD), a anuntat ca se suspenda din toate functiile politice, dupa ce procurorii anticoruptie au inceput, vineri, urmarirea penala pe numele sau intr-un dosar de fapte asimilate…

- Joi dimineața, biroul primarului Botoșaniului - Cosmin Andrei (PSD) a fost percheziționat de ofițerii DGA și de procurorii DNA, ulterior sigilat.Biroul primarului a fost sigilat la ambele intrari inainte de ora 8.00. Primarul a fost vazut de jurnaliști discutand cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție.Primarul…

- Procurorii DNA fac percheziții vineri dimineața la Primaria Botoșani. Anchetatorii au controlat inclusiv biroul primarului Cosmin Andrei (PSD). Edilul-șef a fost dus la audieri la sediul DNA Suceava, informeaza Digi24. Cosmin Andrei ar fi cercetat intr-un dosar de coruptie in care este suspectat de…

- Anchetatori anticorupție au efectuat, vineri dimineața, percheziții la Primaria municipiului Botoșani, iar edilul este așteptat in cursul zilei sa dea declarații la DNA.Primarul Botoșaniului, Cosmin Ionuț Andrei (PSD), este suspectat ca ar fi contribuit la realizarea de angajari preferențiale la…