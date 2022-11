Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a vorbit astazi si despre programul cultural pentru Timisoara 2023. Primarul a anuntat ca statul ofera in continuare bani pe proiecte prin intermediul apelurilor deschise in perioada imediat urmatoare. Edilul a subliniat de asemenea ca printre operatorii culturali care au primit finantare…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are in vedere dezvoltarea sectorului turistic in vederea atragerii turiștilor straini in țara noastra. Programul pentru dezvoltarea investițiilor in turism urmarește dezvoltarea comunitaților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, vineri, ca organizatia a deschis perioada de inscrieri a celor care doresc sa candideze pentru pozitiile de primar al Timisoarei si presedinte al Consiliului Judetean, dar si pentru alte pozitii in alegerile din 2024, insa nu vor fi acceptati…

- Locatarii altor 40 de apartamente din oraș vor avea facturi mai mici dupa ce blocurile in care stau vor fi anvelopate. Vineri, primarul Dominic Fritz a semnat doua noi contracte pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica a unor blocuri.

- Dominic Fritz precizeaza ca alte 100 de semafoare vor fi demontate in perioada urmatoare, de pe strazile din Timisoara ”Gata cu semaforisoara. Azi am demontat 23 de semafoare inutile, care doar ne-au enervat in trafic. Continuam cu alte inca o suta. Pana acum am dat jos peste 150 de corpuri de semaforizare. …

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, pe Facebook ca a avut un ”accident de pieton”, in weekend, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. „Dupa un mic accident…

- Dominic Fritz a precizat ca societatea de termoficare din Timisoara, Colterm, nu a incheiat inca un contract pentru furnizarea de gaze naturale, iar aceeasi situatie se regaseste si in alte orase si municipii din tara. ”Stiti foarte bine ca Colterm nu a incheiat inca un contract de gaz pentru toata…