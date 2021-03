Stiri pe aceeasi tema

- ”Azi am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa ia in considerare cresterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem inchiria spatiul public, al tuturor, pe…

- Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat miercuri ca a semnat, alaturi de toți primarii de sector, o scrisoare prin care solicita Consiliului General creșterea taxelor de parcare. „Azi am semnat, alaturi de toți primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa…

- Primarii de sector propun Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) cresterea taxelor de parcare, considerand ca responsabilitatea de a detine o masina trebuie sa fie insotita de o contributie corecta la bugetele autoritatilor locale, care sa permita dezvoltarea de servicii de parcare decente,…

- Scoala nr. 28 din Capitala, la care au fost depistate cazurile cu noua tulpina de coronavirus, se va deschide luni, anunta primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu. "DSP-ul m-a asigurat ca situatia a fost tinuta sub control si ca nu exista niciun risc suplimentar in aceasta unitate de invatamant",…

- Scoala nr. 28 din Capitala, la care au fost depistate cazurile cu noua tulpina de coronavirus, se va deschide luni, anunta primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu. "DSP-ul m-a asigurat ca situatia a fost tinuta sub control si ca nu exista niciun risc suplimentar in aceasta unitate de invatamant", precizeaza…

- O noua discutie pe tema managementului deseurilor din Bucuresti a avut loc, joi, la Ministerul Mediului. Au participat primarul general Nicusor Dan, primarii sectoarelor 2, 3, 5 si 6, dar si un reprezentant al Primariei Sector 4. Pana saptamana viitoare vor exista propuneri concrete care vor fi integrate…

- Criza locurilor de parcare in București este una deja cunoscuta. Și cum numarul tot mai mare de autoturisme creaza o adevarata problema pentru primarii de sector, aceștia au venit cu o soluție: scumpirea locurilor de parcare.

- Ciprian Ciucu, primarul din Sectorul 6, cere Consiliului General al Capitalei, sa mareasca taxa anuala de parcare in Bucuresti. Doar in acest fel pot fi construite noi locuri de parcare, spune edilul intr-o postare pe Facebook. "Consiliul General al Municipiului trebuie sa faca ceea ce este…