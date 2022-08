Primăria Timișoara și Spitalul Victor Babeș nu găsesc energie electrică în piață. Clădirile de patrimoniu rămân deocamdată Deocamdata, Primaria Timișoara se poate declara fericita, platește aproximativ 500 de lei/MWh, dar odata contractul actual finalizat vor aparea probleme. Instituția a cautat energie, un nou furnizor, dar nimeni nu se arata interesat. Deocamdata iluminatul public sau cel arhitectural nu sunt supuse riscului de a fi intrerupte. In lipsa unui nou furnizor contractual, municipalitatea va ... The post Primaria Timișoara și Spitalul Victor Babeș nu gasesc energie electrica in piața. Cladirile de patrimoniu raman deocamdata appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

