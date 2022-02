Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 10 februarie 2022, polițiștii din Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 31 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru conducere sub influența bauturilor alcoolice și conducere fara permis. In cursul zilei de azi, 11 februarie 2022, reținutul va fi prezentat Parchetului…

- ANUNT DE LICITATIE PUBLICA CU STRIGARELichidatorul judiciar al GIROM INTERNATIONAL SRL – societate in faliment dosar 41249/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor imobile: Teren situat in Loc. Albota, judetul…

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Turda, Piata 1 Decembrie 1918,...

- ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERI SPAȚIU - GARAJ SITUAT IN MUNICIPIUL LUGOJ, STRADA C.D. LOGA, NR. 31 IN SUPRAFATA CONSTUITA DE 20 MP GARAJ SI 48 MP TEREN AFERENT. Societatea MERIDIAN 22 SA, in insolvency ,en procedure collective, cu sediul in Lugoj str. Plopilor nr. 22, avind…

- Informatii privind documentatia de atribuire se regasesc in caietul de sarcini Sunt cinci chioscuri la Vama Veche si patru la 2 Mai Primaria localitatii Limanu a publicat in Monitorul Oficial un anunt prin care se genereaza procedura de licitatie publica. Obiectul procedurii de licitatie publica, in…

- Persoanele vor putea intra in spatiile comerciale sau de deservire inchise doar cu certificat COVID. Exceptie vor constitui unitatile de comercializare a produselor alimentare, a produselor de igiena, medicamentelor, precum si bancile, organizatiile de creditare nebancara, oficiile postale, cele de…

- CNSU: Maștile medicale sau FFP2, OBLIGATORII in toate spațiile publice, inclusiv pe strada. Maștile textile, INTERZISE Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri o hotarare prin care sunt propuse noi restricții, pentru a limita valul 5 al pandemiei de COVID-19. CNSU cere ca in…

- Primaria Carei a amenajat recent mai multe spații verzi din municipiu. Printre acestea se numara și cele de pe strada Petofi, fosta strada Duzilor. Priviți cata grija au unii conducatori auto de spațiile verzi pe langa care circula!