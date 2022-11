Primăria Slivilești organizează în regim propriu distribuția alimentelor pentru elevi Inca o primarie din Gorj organizeaza in regim propriu programul de distribuire a alimentelor pentru elevi. Este vorba de Primaria Slivilești, care se alatura altor doua unitați administrativ-teritoriale care furnizeaza lapte, cornuri și mere elevilor. Bugetul alocat este de peste 20.000 de lei. In cursul lunii noiembrie vor fi organizate cele trei licitații pentru achiziționarea celor trei produse. Acestea sunt cornuri și biscuiți in valoare de peste 9.000 de lei, lapte și produse lactate in valoare de peste 8.200 de lei și mere in valoare de peste 3.800 de lei. „Acordarea gratuita pentru prescolarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

