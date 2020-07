Primăria Sectorului 4 anunță intensificarea acțiunilor de dezinfecție a scărilor de bloc Avand in vedere faptul ca numarul de imbolnaviri cu COVID-19 crește de la o zi la alta, pentru a limita posibilitatea contractarii acestui virus de catre cetațenii sectorului, Primaria Sectorului 4 intensifica acțivitațile de dezinfecție a tuturor scarilor și aleilor de intrare in bloc. In aceasta acțiune sunt angrenați peste 150 de operatori, 60 de atomizoare și aproximativ 40 de autospeciale pentru reincarcare, aparținand operatorului de salubrizare ROSAL GROUP S.A și ai SC. TOTUL VERDE. S.A, care vor aplica tratamente non-toxice și prietenoase cu mediul in toate cele aproape 4.500… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

