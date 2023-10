Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea sa inchida mai multe terase și restaurante din Parcul Herastrau si de pe Calea Victoriei, din cauza muzicii care este data tare, dar și a tulburarii repetate a linistii publice, mai ales dupa ora 22.00. Armand a anunțat, luni, ca a emis, saptamana trecuta,…

- Un nou parc urmeaza sa fie amenajat in Sectorul 2 pe un teren de peste 10.000 metri patrati de pe Strada Moroeni, cu o investitie de aproape 19,5 milioane de lei cu TVA. Consiliul Local Sector 2 a adoptat, in ultima ședința, doua proiecte de hotarare destinate acestui proiect.In noul parc se vor realiza…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca Piata Unirii va intra intr-o reabilitare totala, iar acolo vor fi realizate mai multe lucrari, inclusiv consolidarea planseului. „Piata Unirii va intra intr-o reabilitare totala si care este facuta de Primaria Sectorului 4. Primaria Sectorului 4 a facut si…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a facut publice luni, 4 septembrie, concluziile verificarilor la stațiile de alimentare din Sectorul 2.In Sectorul 2, sunt 40 de benzinarii și stații GPL. Din verificari a reieșit ca trei stații GPL nu au autorizație de securitate la incendiu, iar doua stații nu au…

- Conform unor informații publicate de "Romania Libera" , Cristian Popescu Piedone ar fi acționat ca primar al Sectorului 5 inainte de a primi oficial confirmarea repunerii sale in funcție. Documentul oficial, Ordinul 440 al prefectului Capitalei, a ajuns la Primaria Sectorului 5 pe 4 iulie 2023, fiind…

- In ultimii doi ani, au izbucnit 20 de incendii pe bucata retrocedata din Parcul IOR, a declarat marți seara, 29 august, viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele, cand un nou incendiu a avut loc in doilea cel mai mare parc din București.„Au fost 13 incendii in 2023 si 7 incendii in 2022. Se vede clar…

- In doar cinci ani, aproape 430.000 de metri cubi de gunoi produs de suceveni, in municipiul reședința de județ, s-a adunat in depozitul temporar de la Ipotești (funcțional in perioada 2014-2019).Transferarea cantitații totale de deșeuri in Depozitul menajer de la Moara s-ar fi facut intr-un ...

- Despre inierbarea liniilor de tramvai se vorbește de multa vreme in orașul nostru. Municipalitatea se pare ca a rezolvat aceasta problema, gasind cea mai buna varianta, anume așternerea unui covor de Sedum, cunoscuta ca iarba grasa sau iarba iepurelui.