Primăria Parisului a fost dată în judecată La mai bine de doi ani de la incendiul de la Notre-Dame, poluarea cu plumb este inca peste limite. Din aceasta cauza, primaria Parisului a fost data in judecata. Incendiul de la Catedrala Notre-Dame a avut loc in aprilie 2019. Acoperisul si turnul de sute de tone de plumb care s-au topit au eliberat particule toxice in atmosfera. Autoritatile sunt acuzate de „neglijența grava”, pentru ca in lunile de dupa incendiu nu au luat masuri pentru a reduce riscul la care erau expusi locuitorii orașului. Plangerea a fost depusa de o asociație de sanatate, un sindicat si doua familii. Masuratori facute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

