Stiri pe aceeasi tema

- Un suporter roman in varsta de 25 de ani a fost atacat, batut și injunghiat de mai mulți ultrași ai lui AC Milan dupa meciul disputat de catre formația rossonera pe stadionul Meazza - San Siro, sambata, cu Cagliari, incheiat cu victoria gazdelor, scor final 5-1. Cazul a luat amploare in ultimele ore…

- Barbatul de 70 de ani din Teaca ce și-a snopit in bataie partenera, o femeie de 60 de ani, pana a bagat-o pe aceasta in spital, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. Acesta fusese reținut in prima faza pentru 24 de ore. Judecatoria Bistrița a decis ca bataușul de 70 de ani din Teaca, ce și-a…

- Primele investigatii arata ca acesta a intrat intr-o depasire, fara a se asigura, provocand un eveniment in care au fost implicate patru autovehicule. Accidentul a avut loc pe drumul national 18, in judetul Maramures, in localitatea Moisei. Primele verificari facute de Politie arata ca un sofer in varsta…

- Tanarul care a batut un agent de poliție, in fața unui bar din Ineu (județul Arad), a fost trimis in judecata. Polițistul a suferit leziuni ce necesita pentru vindecare 10 – 12 zile de ingrijiri medicale.

- Romania educata a lui Iohannis și ce se intampla in invațamantul romanesc au aratat-o evenimentele petrecute in aceasta dimineața la Boul Roșu. Doua grupuri de elevi s-au batut și unul dintre tineri a ajuns la spital. Bataușii, doi elevi de 16, respectiv 17 ani, au fost reținuți. In aceasta dimineața,…

- Erika Isac a lansat recent piesa Macarena, care a starnit numeroase controverse. Printre cei care și-au dat cu parerea despre melodie fost și Monica Tatoiu, care a scos la iveala amanunte mai puțin știute Afacerista a rabufnit, susținand ca in Romania nu doar femeile sunt abuzate, ci și barbații.Monica…

- SCANDAL la Coșlariu: Un barbat REȚINUT dupa ce a batut un batran și l-a bagat in spital SCANDAL la Coșlariu: Un barbat REȚINUT dupa ce a batut un batran și l-a bagat in spital Un barbat din Coșlariu a fost reținut de polițiștii din Alba dupa ce a batut un batran de 61 de ani și i-a provocat leziuni…

- Monica Tatoiu a ajuns la spital de curand. Femeia de afaceri a fost, de curand, mușcata de pisica ei, așa ca, a avut nevoie de ajutorul medicilor, asta pentru ca a fost operata. Cum se simte in prezent.