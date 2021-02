Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea unei dezbateri publice.

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea a doua dezbateri publice in data de joi, 11.02.2020, in sala mare de sedinte a Primariei municipiului Bistrita din Piata Centrala nr. 6. Incepand cu ora 16.00 va avea loc dezbaterea publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca vineri, 19 februarie 2021, ora 10:00, va avea loc licitația funciara cu strigare privind vinzarea-cumpararea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinau. La licitație sint expuse 15 loturi de pamint cu suprafețe de la 0,01 ha pina la 0,29 ha, pentru…

- Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea dezbaterii publice a "Proiectului de hotarare privind aprobarea conditiilor pentru autorizarea construirii de locuinte colective mici pe raza municipiului Bistrita". Documentatia aferenta proiectului este postata pe site-ul primariei - www.primariabistrita.ro…

- Primaria municipiului Bistrita reaminteste ca atat Ordonanta nr. 21 / 2002, cat si Hotararea nr. 153 / 2009 a Consiliului Local al municipiului Bistrita, prevad pentru persoanele fizice si juridice obligatia de a indeparta zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul cladirilor si incintelor in care…

- Cu ocazia sarbatorilor care au inceput deja, Primaria municipiului Ungheni a lansat concursul, devenit deja tradițional: „Cel mai impodobit de sarbatorile de iarna”. Este vorba de impodobirea caselor, a curților, instituțiilor sau intreprtinderilor din Ungheni. „Daca v-ați impodobit sau urmeaza sa va…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de modernizare Statie Tratare Ape Uzate, anunt ce poate fi consultat in sectiunea Documente a materialului. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"…

- Primaria municipiului Chișinau va primi 9 milioane de euro, sub forma de grant, in cadrul Proiectului deșeuri solide in Republica Moldova. O hotarire in acest sens a fost aprobata astazi de Cabinetul de miniștri.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului privind achizitia de cosuri de stocare combustibil ars, ansambluri inele de inox inferioare si ansambluri inele de inox superioare, anunt ce poate fi consultat in sectiunea Documente. Societatea…