- BANI… Direcția Județeana pentru Agricultura Vaslui anunța cultivatorii de cartofi de consum din județ data limita pana la care mai pot depune cererile pentru a obține ajutorul de minimis oferit de Guvern. Astfel, pana pe 15 iulie, sunt primite cererile pentru obținerea banilor. De asemenea, reprezentanții…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține ca remanierile in Guvern „sunt o chestie normala”, iar la moment miniștrii sunt evaluați pe interior, pe domenii. „In momentul cand o sa avem o decizie o sa vina doamna prim-ministra și o sa anunțe. Nimic nu e batut in cuie”, a spus Grosu in cadrul emisiunii…

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza prin Centrele Județene plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna martie și/sau trimestrul I al anului 2022, in funcție de opțiunea asociațiilor…

- Primaria Municipiului Constanta incheie contracte de prestari servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensamantului populatiei si locuintelor din municipiul Constanta.Plata recenzorilor se face in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1071 2020 si se face in functie…

- Societatea Salubritate și Deszapezire S3, care administreaza stația de sortare de langa Cațelu, propune fie cumpararea unui teren, fie inchirierea lui pe 25 de ani, ca soluție de mutare a stației. Intre timp, cea veche inca se umple de deșeuri, cu toate ca nu mai are de mult timp autorizație de mediu.…

- Familiile din Moldova care gazduiesc refugiați vor putea sa se inregistreze pentru a primi ajutorul financiar de 3500 lei pina pe 7 mai. Banii vor fi acordați din sursele financiare ale Programului Alimentar Mondial (PAM) și au menirea de a susține gospodariile care gazduiesc cel puțin doi sau mai mulți…

- Certificatele de calitate pentru școli sunt introduse in proiectul de modificare a Hotararii de Guvern 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituționala in vederea autorizarii, acreditarii și evaluarii periodice a organizațiilor furnizoare de educație. Documentul a fost publicat in…