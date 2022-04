Primaria Iasi va achizitiona un container pentru biciclete In cursul acestui an Primaria Municipiului Iași a achiziționat de la Sky Park System SRL, pentru o suma de 197.500 lei, fara TVA (235.025 lei, cu TVA), un container securizat pentru biciclete cu minim 50 de rastele. Firma se ocupa și de instalarea containerului și a solicitat municipalitații sa indice un amplasament. Propunerea analizata in prezent vizeaza zona esplanadei Minerva – Piața Voievozilor, o zona vizibila, circulata, deci care ar asigura și securitatea bicicletelor, unde cererea de locuri de parcare este considerabila, astfel incat ar incuraja folosirea bicicletei in detrimentul mașinii,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” și Primaria Municipiului Iași vor colabora pentru a crea un Institut de Cercetare Avansata a Creierului (iBrains). Obiectivul primar al proiectului, care urmeaza ar putea fi finanțat cu fonduri europene este construirea și dotarea Centrului pentru…

- Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala, va acorda tichete sociale cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Aflata la a XVII-a ediție, acțiunea presupune distribuirea de ajutoare sub forma de carnete cu tichete sociale valorice (un carnet cu 10 tichete a 10 lei fiecare / beneficiar). De…

- Primaria Municipiului Iași pregatește achiziționarea și montarea a inca 14 parcometre pentru parcarile publice. In acest scop, in perioada imediat urmatoare municipalitatea va organiza o licitație, cu o prevedere bugetara de 500.000 de lei, pentru furnizarea, montarea și punerea in funcțiune a 14 parcometre.…

- Firma de dezvoltare imobiliara SMP Residence Construct a propus Primariei un plan urbanistic pentru construirea unei cladiri de birouri in zona aflata intre Centrul Expozițional Moldova și Parcul Științific Tehnopolis. Compania are la dispoziție un teren cu o suprafața de 3.700 mp. Potrivit proiectului…

- Primaria Municipiului Iași a deschis programul de finanțare a proiectelor societații civile și lanseaza apelul pentru depunerea proiectelor in baza Legii nr. 350/2005. Beneficiarii direcți sunt ONG-urile care propun proiecte cu impact la nivelul comunitații și care indeplinesc criteriile din regulament.…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a sustinut intr-o conferința de presa ca primarul Mihai Chirica si seful Consiliului Judetean Costel Alexe ar trebui sa iși dea demisia. Pe aceasta cale, edilul a transmis un punct de vedere. „Cu siguranța ca nu se va pune problema sa-mi dau demisia la cererea…

- Firma clujeana NV Construct a contestat licitația organizata de Consiliul Județean Iași pentru proiectarea lucrarilor la „centura ușoara” care, in fapt, inseamna modernizarea a circa 70 km de tronsoane de drum existent. Clujenii solicita anularea raportului de procedura in urma caruia CJ a stabilit…

- Primaria Municipiului Iași a elaborat proiectul de buget pe anul in curs, pe care-l va supune in perioada urmatoare dezbaterii publice astfel incat, luna viitoare, acesta sa poata fi votat de consilierii locali. Bugetul 2022 se aproprie ca suma de cel din anul anterior (1,9 miliarde lei), numai ca,…