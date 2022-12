Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, astazi, ca va finanța in Municipiul Focșani un nou proiect de modernizare a iluminatului public, in valoare totala de 6,29 milioane lei, din care 5 milioane lei nerambursabil. ”Modernizarea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Focșani – etapa a II-a” este un program de creștere a eficienței energetice și […] Articolul Primaria Focșani va moderniza iluminatul public pe inca 141 strazi din municipiu apare prima data in Monitorul de Vrancea .