”Pus in fața evidențelor, deputatul Grinda a recunoscut cu jumatate de gura ca a incalcat legea aproape 20 ani și a pagubit bugetul local al Municipiului Focșani cu peste jumatate de miliard de lei vechi. Chiar și așa insa, cel ce a primit aviz negativ ca ministru propus al Dezvoltarii se poarta pe principiul hoțul striga hoții, acuzand Primaria municipiului Focșani ca nu procedeaza la fel și in cazul președintelui Consiliului Județean Vrancea și a mamei acestuia. In urma verificarilor efectuate la Serviciul Taxe și Impozite, aducem la cunoștința opiniei publice faptul ca nici domnul președinte…