Marian Oprișan, nevinovat în toate dosarele de corupție | DOCUMENT Ziarul Puterea prezinta in exclusivitate raportul ANI care atesta nevinovația lui Marian Oprișan, fost președinte și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea, in dosarul deschis in 2019. Conform concluziilor raportului, nu s-au identificat fapte care sa contravina legii integritații funcționarilor publici. Raportul ANI a evaluat materialul probator și a constatat ca averea lui Marian Oprișan este justificata, fiind susținuta atat de veniturile proprii, cat și de disponibilitațile financiare ale mamei sale. Astfel, conform legii, dosarul sau a fost clasat. Aceasta decizie a ANI vine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

