Primaria din Roma va restaura Largo di Torre Argentina, piata in care se afla fostul templu antic in care se crede ca ar fi fost asasinat imparatul Iulius Cezar in anul 44 i.e.n., informeaza miercuri DPA.



Lucrarile de excavatii in situl Largo di Torre Argentina vor incepe "peste cateva saptamani", a declarat primarul capitalei Italiei, Virginia Raggi, in fata reprezentantilor presei locale.



Acel sit antic din centrul Romei se afla la cativa metri sub nivelul actual al strazilor din oras. In piata mentionata se afla ruinele provenite de la patru temple din perioada Republicii…