Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de munca au aplicat operatorilor economici, in perioada 18 29 iunie, amenzi in valoare totala de aproximativ 6,24 milioane lei aproape 1,34 milioane de euro , potrivit datelor oficiale publicate vineri citate de Agerpres.ro In acest context, au fost depistate 926 de persoane care lucrau…

- O prezentare a stadiului marilor proiecte europene din județul Bacau, pe termie, apa și deșeuri, urmata de o vizita la vechea groapa de gunoi (celula 1) au creat o imagine de ansamblu cu doua succese și tot atatea eșecuri. Despre una dintre umbrele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Buziaș va beneficia de importante fonduri europene in vederea reabilitarii parcului din centrul orașului-stațiune din Timiș. Banii sunt acordați prin intermediul Programului Operațional Regional.

- Cinci contracte cu finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala PNDL, etapa a II-a si Programul Operational Regional 2014 - 2020, au fost semnate astazi, 18 mai, de vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice, la Ramnicu Valcea.

- Firmele romanești de IT ar putea vinde bunuri și servicii de valori importante unor universitații care vor lua fonduri europene de circa 12 milioane de euro pentru proiecte de cercetare-dezvoltare in infrastructuri de big data și tehnologie cloud, in doua apeluri care s-au deschis in Programul Operațional…

- Germanii de la B Braun incep lucrarile la fabrica de solutii perfuzabile din Sanandrei din judetul Timis, o investitie greenfield de 120 de milioane de euro, anuntata inca de anul trecut, care va genera 250 de locuri noi de munca. Suprafata fabricii va fi de 37.000 mp.

- Bugetul comunei Ciugud din judetul Alba, in urma cu 20 de ani, abia ajungea pentru plata salariilor celor cativa angajati. Anul trecut, investitorii care au afaceri acolo au platit taxe si impozite locale de 2,5 milioane de lei. Intre cele doua etape, la Ciugud au fost investite 27 de milioane de euro,…

- Cinci minute: de atat au avut nevoie, miercuri, consilierii județeni, pentru a aproba trei proiecte care vor fi depuse pentru accesarea de fonduri europene. Printre acestea, unul care vizeaza dotarea Unitații de Primire Urgențe de la Spitalul Județean.