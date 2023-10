Stiri pe aceeasi tema

- Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire magazin materiale de constructie si anexe, bd. IC Bratianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL a fost lansat in consultare publica Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, in suprafata de 69.769 mp este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea…

- Ministerul Educatiei, in calitate de coordonator de reforme si investitii finantate prin Planul National de Reforma si Rezilienta (PNRR), a lansat joi, 28 septembrie 2023, in consultare publica Ghidul solicitantului aferent apelului competitiv de proiecte Schema de granturi pentru constructia de campusuri…

- Reprezentant de drept al presedintelui CJ Constanta in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii este secretarul general al judetului Constanta, Nesrin Geafar Delegarea a intrat in vigoare incepand luna septembrie 2023 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara…

- Calatoriile cu trenul in țara, la clasa a II-a, vor fi gratuite pentru elevi, indiferent de distanța, și aceasta reducere de 100% se acorda pe baza carnetului de elev, dupa cum prevede Hotararea de Guvern (HG) pusa in consultare publica de Ministerul Educației. Documentul conține noile reguli de…

- „A fi director de școala astazi, in Romania, este un lux pe care eu nu mi-l pot permite”, spune o invațatoare care și-a dat demisia, in iunie, din funcția de directoare a unei școli din județul Iași. Este una dintre cei 2.500 de directori de școli și gradinițe din toata țara care au semnat o scrisoare…

- ADR Centru a lansat in consultare publica doua ghiduri ale solicitantului. Ce domenii vizeaza ADR Centru, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru) 2021-2027, publica in consultare doua ghiduri ale solicitantului. Este vorba despre Ghidul Solicitantului…

- A fost pus in consultare publica Ordinul Ministrei Educatiei care aproba calendarul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii invatamantului preuniversitar nr. 198 2023 si Legii invatamantului superior nr. 199 2023. Pana la elaborarea metodologiilor, a regulamentelor si a altor acte normative necesare…

- Obiectul PUZ vizeaza zonificarea, diversificarea functionala si regim de inaltime aferente reglementarilor din PUG aprobat HCL nr.653 1999 si prelungit cu HCL nr.327 2015 Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri asupra documentelor disponibile pe site ul Primariei in scris, prin e…