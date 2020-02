Primaria Constanta, expropriere pentru amenajarea zonei adiacente accesului principal in Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii (documente)

Alesii locali municipali sunt chemati sa aprobe in sedinta Consiliului Local Municipal de la sfarsitul acestui luni un proiect de hotarare privind amenajarea zonei adiacente accesului principal in Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii prin fluidizarea circulatiei pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta.Terenul unde se vor face amenajari, in suprafata de 1.700 mp, din care aproximativ 920 mp sunt proprietati private, va face obiectul unei exproprieri de utilitate publica conform Legii 255 ...