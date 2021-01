Stiri pe aceeasi tema

- Scotia va intra intr-un nou lockdown de la miezul noptii de luni spre marti, pe tot parcursul lunii ianuarie, pentru a lupta impotriva crizei COVID-19, care a escaladat, a anuntat prim-ministrul Nicola Sturgeon, transmite Reuters. Sefa guvernului scotian a declarat in parlamentul de la Edinburgh ca,…

- Mai multi locuitori din orasul Durlesti se plang ca nu au liniste si sunt nevoiti sa mearga prin noroi din cauza unor lucrari de constructie. Oamenii spun ca un drum din localitate este deteriorat din cauza masinilor de mare tonaj.

- Declinul emisiilor de bioxid de carbon a fost de 12 procente in Statele Unite și 11 in Uniunea Europeana, dar numai de 1,7 la suta in China, care și-a repornit economia dupa ce a reușit intr-o masura considerabila sa opreasca pandemia in timpul primului val de la inceputul anului. Oamenii de știința…

- Pandemia va impinge la extreme limitele saraciei. Ultima luna din an sta sub semnul unor valuri de avertismente privind o uriașa criza umanitara care se va manifesta in 2021, daca nu se vor lua masuri care sa ii vizeze și pe oameni considerați invizibili, la care planurile de ajutorare nu au ajuns decat…

- O fata in varsta de 15 ani a fost rapita in plina strada de doi indivizi necunoscuți, in timp ce era alaturi de unchiul sau. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar unchiul fetei. Acesta a sunat la 112 și a spus ca cei doi barbați au coborat dintr-o mașina neagra, l-au agresat și au luat-o cu forța…

- Intrarea mai multor orașe și comune in carantina a golit din nou rafturile magazinelor. Oamenii s-au inghesuit dupa provizii chiar inainte ca masurile restrictive sa intre in vigoare. In Otopeni, una dintre localitațile din județul Ilfov care se afla de sambata in carantina, pachetele cu faina, orez…

- Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a anunțat ca, în perioada octombrie - decembrie 2020, se vor realiza lucrari de foraje geotehnice în cadrul proiectului de metrou și tren metropolitan. Primaria Cluj-Napoca…

- Prostia guvernului omoara mai mulți oameni decat a omorat virusul COVID-19 - Oamenii mor din cauza prostiei, a incompetenței și a masurilor criminale pe care guvernul Dreptei Unite le-a adoptat.- Peste 5000 de romani au murit in 3 luni(iunie, iulie și august) doar din cauza ca guvernul…