Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa realizeze o „Retea metropolitana de 50 cismele publice”, cu o investitie de peste un milion de lei. Dintre cele 50 de cismele, jumatate vor fi amplasare la mai multe biserici din Bucuresti. Primaria Capitalei are in proiect realizarea unei retele…

- Carne congelata vânduta ca refrigerata sau depozitata la temeraturi între 14 si 24 de grade Celsius, insecte, cârlige vopsite în locul celor de inox, depuneri de rugina pe ustensilele folosite au fost descoperite de inspectorii

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…

- Operatorii de deszapezire au continuat actiunile de incarcare si transport a zapezii si in aceasta noapte, catre punctele unde au fost instalate utilajele de topit zapada, respectiv in Piata Constitutiei, Piata Victoriei, la Parcul Carol si pe bd. Timisoara. In doua zile, in Capitala au fost topite…

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat Grupul a ajuns vinera seara la Otopeni,…