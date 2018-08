Primăria Capitalei a cumpărat două autoutilitare performante pentru tratamentele fitosanitare "Avand in vedere necesitatea intensificarii tratamentelor fitosanitare in București, Primaria Municipiului București, prin Centrul pentru Protecția Plantelor (CPP), a luat masura achiționarii, de urgența, a 2 autoutilitare de ultima generație, ULV Generator Tifone Cobra Interceptor, care au ca principale caracteristici eficiența crescuta, consumul redus și autonomie mult mai mare in raport cu instalațiile clasice. Astfel, prima autoutilitara de tip ULV Generator Tifone Cobra Interceptor a fost deja livrata Centrului pentru Protecția Plantelor, urmand ca saptamana viitoare, dupa finalizarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

