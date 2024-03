Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, ii dedica actualului edil o poezie plina de ironie și sarcasm. Intr-o remarca plina de ironie și sarcasm, Cristian Popescu Piedone și-a exprimat critica la adresa primarului general, Nicușor Dan, sugerand ca acesta se…

- Cristian Popescu Piedone a spus ca va candida 100% pentru Primaria Capitalei și vine cu explicații acum despre caracterul sau, printr-o postare pe Facebook. Vorbește și de perioada in care a fost inchis pe nedrept. Cristian Popescu Piedone și-a anunțat intenția de a candida la Primaria Capitalei și…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield, pentru a vedea cum sta in cursa pentru al doilea mandat de primar general. Surpriza mare este ca in acest sondaj, favoritul pentru Primaria Capitalei este Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Conform…

- Este foarte posibil ca aceasta candidatura sa fie stabilita duminica aceasta, pe 10 martie, cand este programata o noua ședința a coaliției de guvernare.Sursele politice mai susțin ca liberalii nu sunt foarte siguri ca iși doresc acest post și se tem nu cumva sa fie ceea ce ei au numit un ... ”mar otravit”.…

- Poziția lui Cristian Popescu Piedone este oscilanta, spune Nicușor Dan, dupa ce primarul Sectorului 5 a anunțat ca va candida la Primaria Capitalei. „Am luat-o cu rezerve. Poziția dumnealui e oscilanta. Acum doua-trei saptamani a spus ca o susține pe Gabriela Firea. Așteptam sa vedem”, spune Nicușor…

- Primarul Sectorului 5 a transmis o invitație publica PNL și PSD sa-l susțina impotriva lui Nicușor Dan. Piedone susține ca finala pentru fotoliul de la primaria Capitalei va fi intre el și actual primar.Cel mai recent sondaj realizat de CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata o surpriza:…

- UPDATE - In ceea ce priveste alegerile locale, si aici vor exista aliante doar in anumite locuri. Spre exemplu, la Brasov, la Timisoara, dar și la Primaria Capitalei am putea vedea un candidat comun. Pana acum se vechiculeaza numele lui Cristian Popescu Piedone, Sebastian Burduja sau numele lui Dan…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea depusa de un dezvoltator imobiliar privind dizolvarea pe cale judecatoreasca a Asociatiei Salvati Bucurestiul, fondata de Nicusor Dan in urma cu 15 ani. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata in termen de 30 de zile. Nicusor Dan, care s-a retras din…