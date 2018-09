Primaria Capitalei a atribuit fara licitatie servicii pentru Zilele Bucurestiului, unde canta Rod Stewart: Asa prevede legea

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a atribuit recent, fara licitație, un contract in valoare de peste un million de lei, pentru organizarea evenimentului „Zilele Bucureștiului”. Potrivit PMB, serviciile au fost atribuite prin procedura directa, „pentru ca valoarea lor este sub pragul prevazut de lege”.Primaria…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei. Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3),…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Primaria Capitalei a oferit intr-o luna doua milioane de euro pentru peste 3.000 de femei insarcinate din Bucuresti, prin programul Voucher Materna Bucuresti. Cele peste 3.000 de femei au primit cate un voucher in valoare de 2.000 de lei, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale,…

- Primaria Capitalei, prin Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, va da 800.000 de lei pentru orgnizarea unui nou festival. Suma ajunge la Promax Print printr-un contract de achizitie directa, din Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare…

- Ministerul Public a analizat modificarile aduse de parlamentarii Puterii la proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala si a identificat 33 de articole de lege care prezinta elemente de neconstitutionalitate. "Articolele de lege criticate se refera la aspecte esentiale ale procesului…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…